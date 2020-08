Maestría en alta dirección

Es común que veamos en distintas partes o escuchemos a las demás personas hablar sobre el Registro Federal de Contribuyentes, sin saber claramente a lo que se refieren. Cualquier ciudadano mexicano puede inscribirse en este sistema cuando alcanza la mayoría de edad, pero no muchos de ellos están conscientes de lo que significa formar parte de éste.

En primer lugar, este código se emplea como identificación para cada una de las personas que se encuentran registradas. Tal como la Clave Única de Registro de Población o algún otro documento probatorio de identidad, el código RFC es la principal identificación que una persona física o moral tiene ante el organismo fiscal que regula y administra los impuestos que generan las actividades económicas lícitas que se practican a diario en México.

Se considera obligatorio que cualquier persona moral o física que sea parte de un comercio, industria o empresa realice el proceso de inscripción. Debido a que estas actividades conllevan obligaciones fiscales, como pago de impuestos y declaraciones, las personas en cuestión deben estar al día con los parámetros para garantizar la estabilidad de la economía.

No obstante, estar inscrito en dicho registro no necesariamente genera deberes fiscales desde el primer momento. Un joven de 18 años podría obtener su RFC, pero no tendría que pagar impuestos si no ejerce ninguna actividad económica, contrario a como muchos de ellos creen.

¿Es sencillo inscribirse en el RFC?

En la situación de las personas físicas que aún no forman parte del tipo de actividades mencionadas, formalizar la inscripción es sumamente sencillo y rápido. Solo necesitan tener su constancia CURP a la mano, rellenar los datos solicitados en el formulario e imprimir el Acuse. Si en cualquier momento estas personas desean iniciarse dentro de un régimen fiscal determinado, deben completar la parte presencial del procedimiento.

Todas las personas que deseen inscribirse en el RFC deben completar el formulario en línea, pero aquellas que figuren dentro de un régimen fiscal, deben solicitar una cita para acudir personalmente a alguna oficina cercana del SAT para completar el proceso de inscripción.

De cualquier manera, es el organismo competente quien se encarga de otorgar las obligaciones fiscales que corresponden a cada contribuyente. Si el ciudadano desea conocer su situación fiscal, puede acceder a la información con su código y contraseña en “Mi Portal” y verificar la constancia donde se ven reflejados sus deberes.